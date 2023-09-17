Bağdat, IKBY’ye üç aylık memur maaşını 'borç' olarak ödeyecek

Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) 3 aylık memur maaşlarını borç olarak ödeme kararı aldı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi keskin bir ekonomik darboğazdan geçiyor.

Irak merkezi hükümetinin yeterli bütçeyi göndermediğini öne süren IKBY yetkilileri aylardır memur maaşlarını ödeyemiyor.

Barzani- Sudani görüşmesi

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 14 Eylül’de Bağdat’ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve bazı siyasi liderlerle bütçe sorununu görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenlemişti.

Heyet olarak Bağdat’taki yetkililere IKBY memur maaşlarının ödenmesi için iki öneri sunduklarını ifade eden Barzani, "Birisi kısa diğeri de uzun vadeli öneriler. Uzun vadeli önerimiz bazı yasaların çıkarılmasını ve kanunların düzeltilmesini gerektirecek. Bunların üzerinde çalışacağız." demişti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Horamani, 4 Eylül’de Bağdat yönetiminin gönderdiği bütçenin memur maaşlarına yetmeyeceğini ve bu konuda yürütülen müzakerelerin sonuç vermediğini söylemişti.

3 aylık maaşları borç olarak ödeyecek

Irak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat, bu aydan itibaren IKBY’ye 3 aylık memur ve emekli maaşını 'borç' olarak gönderecek.

Buna göre, Maliye Bakanlığı, üç devlet bankasından alıp IKBY’ye borç olarak tahsis ettiği 2 trilyon 100 milyon dinardan 3 ay (Eylül, Ekim, Aralık) olmak üzere her ay 700 milyar dinar gönderecek.

IKBY’nin 2023 bütçesindeki payından düşürecek

Irak Maliye Bakanlığı, söz konusu bankaların verdiği borcu ise IKBY’nin 2023 bütçesindeki payından düşürecek.

Açıklamaya göre, IKBY’nin 2023 bütçesindeki payının söz konusu borcun ödenmesine yetmemesi halinde ise bu, IKBY’nin 2024 bütçe payı ve başka ayrıcalıklarından düşürülecek.

Irak merkezi yönetim ve IKBY Mali Denetleme Kurumu da, 30 gün içerisinde IKBY’deki memurlar, sosyal yardım ve emekli maaşı alanların gerçek sayısını ve maaş miktarını inceleyerek Maliye Bakanlığına teslim edecek.