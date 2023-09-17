Trabzon'da Arap turiste saldıran şüpheli tutuklandı

Trabzon'u gezmek için gelen Arap turiste saldıran bir şüpheli soruşturma sonucu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Dün akşam Trabzon kent merkezi meydanında iki Arap turist arasında çıkan sözlü tartışmayı polis ekipleri ayırmaya çalıştı.

Olayı, turistlerin polise karşı koyduğu şeklinde yorumlayan bir kişi turiste yumruk atarak yere düşürdü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde kalabalıktan uzaklaştırılan turistin daha sonra yumrukla yere düşürülmesi görülüyor.

Hayati tehlikesi oluşmadı

Olayla ilgili soruşturma devam ederken turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Gelişmelerin ardından Trabzon Valiliği olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Tutuklandı

Valilik tarafından yapılan açıklamada turisti darp eden şüpheli adli makamların soruşturması neticesinde tutuklandı.

Turist taburcu oldu

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül Cumartesi saat 22.20 sıralarında kent meydanında iki turist arasında sözlü tartışma yaşandığı anımsatıldı.

Olayı "turistlerin polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşının, aniden yumrukla vurduğu Kuveyt vatandaşı turistin yere düştüğü belirtilen açıklamada, şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, savcı talimatıyla hakkında başlatılan adli soruşturma sonucu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, Kuveytli turistin hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından sabaha karşı taburcu edildiği kaydedilerek, "Trabzonlu hemşehrilerimizin hiçbir biçimde tasvip etmediği, Türk ve Trabzon misafirperverliğine yakışmayan bu üzücü münferit olay nedeniyle misafirimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.