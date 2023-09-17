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HABER /  POLİTİKA

Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'ne giriş yaptı.

Erdoğan'ı Türkevi önünde coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta çok sayıda ikili görüşmede bulunacak.

Gürcistan

Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde ilk olarak Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi kabul etti.

Erdoğan, Gürcistan'ın asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sundu, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi.

Orta Koridor’un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti.

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