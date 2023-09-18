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Libya’da uluslararası kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi: 7 ölü

Libya’da uluslararası kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi: 7 ölü

Libya’daki sel felaketi için bölgeye gönderilen uluslararası kurtarma ekibinin geçirdiği trafik kazasında 5’i Yunan kurtarma ekibinden olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişi de yaralandı.

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Libya’nın doğusunda geçtiğimiz hafta meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin ardından bölgeye gönderilen uluslararası kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi. Libya basınında yer alan haberlerde kazanın sel felaketinden en çok etkilenen Derna kenti yakınlarında yaşandığı ifade edilerek, kazada 5’i Yunan kurtarma ekibinden olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, öğle saatlerinde yardım için Libya'ya giden Silahlı Kuvvetlere mensup sağlık personelini taşıyan otobüsün karşı yönden gelen bir araçla çarpıştığı duyuruldu.

Türk ekipleri kazadan etkilenmedi

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Libya’da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir. Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

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