Şenol Güneş: Trabzonspor'un sert oyununa cevap veremedik

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla geçti. Teknik direktörler maçın ardından açıklamalarda bulundu.

90 dakikayı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyunla ilgili, düşündüğümüzün altında oynadık. Yavaş bir oyun vardı. 2. gol şanssızlık. Rakibi daha dirençli hale getirdi. Kazanmayı hak etmediğimiz bir maçtı. Rakip de goller bulunca daha dirençli oynadı. Üzgünüz. Maç içerisinde duygu kırılmaları oluyor. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu bizim için" dedi.

"Trabzonspor'un sert oyununa cevap veremedik"

Şenol Güneş, mücadeleye ilişkin ayrıca, "Yavaş oyun içerisinde beklenmeyen bir şekilde goller yedik. Yediğimiz goller benzer. O tip golleri yememek gerekiyor. Goller oyunun akışını değiştirdi. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Goller de gelince, rakip de kendi sahasında oynayınca avantaj olarak kullandı. Milli takım sonrası hep deplasmanda gidiyoruz. Perşembe, cuma gelen oyuncu var. Takım olarak herkes kendi durumunun altında kaldı. Beklediğimiz bir şey değildi. Bugün oyunun başından itibaren seçtiğim oyuncular takım olarak kendi oyunlarının altında oynadılar. Başta sakin göründüler ama yavaş oynadılar. Bu yüzden de kaybettik. Trabzonspor sert oynadı, biz cevap veremedik. Madem o sert oynuyor, sen de sert oynayacaksın" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'a fırsat vermedik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Hak ederek kazandık. 90 dakika maçı domine ettik. Savunmada geliştik, daha da büyüdük. Bunu görebiliyorsunuz. Beşiktaş'a fırsat vermedik. Taraftarlarımıza söyleyecek söz yok. İnanılmaz bir destek vardı. Galibiyette onların da payı var. Oyuncularımı da kutlarım" şeklinde konuştu.

Nenad Bjelica, "Kamp döneminde çok sıkı çalıştık. Oyuncularımız buna alışık değildi. Buna zamanla alıştılar. Fizik olarak artık çok iyi duruma geldik. İyi maçlar çıkarıyoruz. Aramıza katılan yeni oyuncular da yetenekli oyuncular. Onların da katılımı ve kadromuzun da gelişimiyle işimiz daha kolaylaştı. Artık daha çok oyuncu içerisinden seçme yapıyoruz. Öncesinde oyuncu durumumuz limitliydi. Çok daha geniş ve iyi kadromuz var" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Kenarda maçı ben de oynuyorum"

Hırvat çalıştırıcı üçüncü goldeki sevinciyle ilgili, "Kenarda maçı ben de oynuyorum. O yüzden üçüncü golden sonra çok sevindim. Duygularımı kenarda saklamıyorum. Üzerimizde baskı var, tansiyon yüksek. Taraftarlar stadı doldurmuş. Gelen insanları mutlu etmek istiyorsunuz. Üçüncü gol galibiyetin habercisiydi. Bu yüzden duygu patlaması yaşadım. En azından taraftarlar, benim de gollere nasıl sevindiğimi gördü" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.