Elon Musk, Erdoğan'ın yanına kucağında çocuğuyla geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi kapsamında gittiği ABD'de Elon Musk'ı kabul etti. New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede Musk'ın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar ele alındı. Öte yandan Elon Musk, Erdoğan'la görüşmesine kucağında çocuğuyla geldi.

Erdoğan, Elon Musk'ı ağırladı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkevi'nde görüştü.





Yatırımlar ele alındı

BM binasının karşısında bulunan Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, Musk'ın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar ele alındı.

Görüşmeye oğluyla birlikte geldi

Öte yandan Elon Musk'ın Erdoğan ile görüşmeye oğluyla gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kucağında, 2 yaşındaki oğlu Exa Dark Sideræl ile Türkevi'ne giren Elon Musk, objektiflere takıldı.

Erdoğan'ı yoğun diplomasi trafiği bekliyor

20 Eylül'e kadar ABD'de temaslar gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden oluşan kanaat önderlerinin yer alacağı etkinliklere katılacak.