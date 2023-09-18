BIST 7.938
DOLAR 27,02
EURO 28,82
ALTIN 1.675,44
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'da 4 terörist öldürüldü! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o anları paylaştı...

DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesinde kırmızı, turuncu ve gri kategoride aranan 4 terörist ölü olarak geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kulp'taki operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, etkisiz hale getirilen teröristlerin kırmızı, turuncu ve gri kategoride bulunduğunu duyurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kırmızı, turuncu ve gri kategoride bulunduğu öğrenildi. Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı: 

ATAK, İHA ve SİHA'lar kullanıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4️ terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hepsi de 'arananlar' listesinde

Etkisiz hale getirilen teröristlerin:

Bölücü terör örgütünün sözde- Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Bakanlığımızca Terörden Arananlar KIRMIZI Kategori'de aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer;

BTÖ’nün sözde Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Terörden Arananlar TURUNCU Kategori'de aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile

Terörden Arananlar Listesi GRİ Kategori'de aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel DEMHAT isimli örgüt mensupları oldukları tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması devam etmektedir.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum🇹🇷

Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası’ndan bankalara 'altın hesabı' uyarısı! TL'ye çevirebilecekler...
Merkez Bankası’ndan bankalara 'altın hesabı' uyarısı! TL'ye çevirebilecekler...
Düşük faizli kredi geliyor! 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı! Tarih belli oldu
Düşük faizli kredi geliyor! 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı! Tarih belli oldu
Vapurda çocuğun saçını yakan adam serbest kaldı! Geçmişte travmalar yaşamış!
Vapurda çocuğun saçını yakan adam serbest kaldı! Geçmişte travmalar yaşamış!
İzmir'de orman yangını çıktı! Helikopter ve uçaklar havadan ekipler yerden müdahale ediyor
İzmir'de orman yangını çıktı! Helikopter ve uçaklar havadan ekipler yerden müdahale ediyor
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Perşembe'den itibaren her şey değişecek! Faiz oranı, taksit....
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Perşembe'den itibaren her şey değişecek! Faiz oranı, taksit....
Elon Musk, Erdoğan'ın yanına kucağında çocuğuyla geldi
Elon Musk, Erdoğan'ın yanına kucağında çocuğuyla geldi
Libya’da uluslararası kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi: 7 ölü
Libya’da uluslararası kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi: 7 ölü
Pakistan'da eski İçişleri Bakanı Ahmed gözaltına alındı
Pakistan'da eski İçişleri Bakanı Ahmed gözaltına alındı
Şenol Güneş: Trabzonspor'un sert oyununa cevap veremedik
Şenol Güneş: Trabzonspor'un sert oyununa cevap veremedik
Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü