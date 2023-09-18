Vapurda çocuğun saçını yakan adam serbest kaldı! Geçmişte travmalar yaşamış!

İSTANBUL Beykoz'da N.Ç.(52) iskeleye yanaşan vapurdan ineceği sırada, önünde oturan M.E.A. (14) isimli çocuğun saçlarını çakmakla yaktı. Gözaltına alınan N.Ç. yaptığı savunma ile şaşkınlık yaratırken serbest bırakıldı.

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İstanbul'da 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer'den Beykoz'a giden vapur iskeleye yanaştığı sırada oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), önünde oturan erkek yolcu M.E.A.'nın (14) arkasından geçerken, cebinden çıkardığı çakmakla saçlarını yaktı. Saçının yandığını fark eden M.E.A. elleriyle yanan saçını söndürdü. Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı. İhbar üzerine İskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.