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İstanbul'da belediye aracının ayağını ezdiği kişinin 5 parmağı kesildi! Korkunç görüntüler

 İSTANBUL'da, belediye temizlik aracıyla ayağı ezilen ve 10 günde 7 ameliyat geçiren Celal Sönmez, 5 parmağını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, 23 Temmuz'da Celal Sönmez, gece saatlerinde Beşiktaş'tan Maltepe'deki evine doğru hareket ettiği aracının arıza ışığı yanınca Büyükdere Caddesi üzerinde yol kenarında durdu.

İddiaya göre, o sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracıyla caddeyi süpüren personel Y.Ö, Sönmez ile yolu kapattığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Daha sonra Sönmez'in otomobiline temizlik aracıyla çarpan Y.Ö, olay yerinden uzaklaştı. Otomobilinden inen Sönmez de temizlik aracını durdurmaya çalıştı. Bu sırada hareket eden temizlik aracının ayağını ezdiği Sönmez yaralandı.

Olayın ardından belediye görevlisi olay yerinden ayrılırken, Celal Sönmez de kendi aracıyla hastaneye gitti.

Ayağını temizlik aracının basamağına koyduğunu kaydeden Celal Sönmez, "Ben üzerinde olduğum halde aracını yalpalayarak 20 metre kadar gitti. Sonrasında, kamera görüntülerinde de görülüyor, beni eliyle iterek aşağıya düşürüp üzerimden geçip ayağımı kopardı." dedi.

 Sönmez, "Gittiğim hastanede tedavim yapılamayacağını, ayağımın kesileceğini, söylediler. Bunu istemediğim için ikinci bir hastaneye gittim, orada da ayağımın kesileceği söylendi. Gittiğim üçüncü hastanede doktorlar sağ olsun yardımcı oldu fakat 10 günde 7 ameliyata girdim, 5 parmağım kesildi." şeklinde konuştu.

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