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3 milyon 700 bin TL'ye sıfır lüks araba aldı ekspere gittiğinde başından kaynar sular döküldü

3 milyon 700 bin TL'ye sıfır lüks araba aldı ekspere gittiğinde başından kaynar sular döküldü

Ankaralı bir iş insanı 3 milyon 700 bin TL ödeyerek sıfır km lüks bir araç satın aldı. 40 km kullanıp ekspere gittiğinde otomobilinin iki kapısının değiştiği ortaya çıktı. Aracın kusurlu olmasının ardından bayiden aldığı cevapla ikinci şoku yaşayan iş insanı konuyu yargıya taşıdı.

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Ankaralı iş insanı aracını sadece 40 km kullandı, ekspere gittiğinde başından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü sıfır km aldığı aracı iddiaya göre kusurlu çıktı.

Sol ön ve arka kapılar değişmişti. Seri numaraları uymayan kapıların boya mikronu da farklıydı. Birkaç yerden aldığı eksper raporuyla aracı aldığı bayiye giden iş insanı aldığı cevapla da ikinci şoku yaşadı.

Herhangi bir kusurunun olmadığını bildirdiler

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarıyla ilgili iş insanı şunları ifade etti:

"Getirdik, baktırdık sonuç olarak şok olduk. 2 kapının değişik olduğu söylendi. Kapıların söküldüğü, vidaların oynandığını kendimiz gözlerimizle gördük. Almanya ile yazışıp size neticesini bildireceğiz dediler. 2-3 gün sonra ise aracın herhangi bir kusurunun olmadığını bildirdiler. Kapıları değişik bir aracı kabul edemeyeceğimizi söyleyip değişim talep ettik ama kabul etmediler. Araçta 400, 500 bin TL'lik bir değer kaybı olur diye düşünüyorum.

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