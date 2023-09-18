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İzmir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı!

İzmir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı!

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Bornova ilçesinin kırsal bölgesinde, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla arama yapıldı. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyona Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de destek verdi.

Bir mağarada gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, jel dinamit lokumu, bomba yapımında kullanılan malzemeler, tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde 10 zanlı yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da ruhsatsız tabancı, 2 otomatik av tüfeği, 19 tabanca fişeği ve 27 av tüfeği fişeği ile dijital materyaller bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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