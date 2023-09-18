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İran'da gökten tanımlanamayan metal cisimler düştü!

İran'da gökten tanımlanamayan metal cisimler düştü!

İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinin merkez kenti Gorgan'da gökyüzünden düştüğü belirtilen tanımlanamayan metal cisimler halkta korkuya neden oldu.

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Tesnim Haber Ajansı, Gorgan kentine düşen metal cisimlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kentin çeşitli mahalleleri ile kırsal bölgeye düşen ve bomba etkisi yaratan cisimlerin, bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasara yol açtığı gözlendi.

Halkta korkuya yol açan olaya ilişkin resmi makamlar henüz açıklama yapmazken, yaralı veya can kaybına dair bilgi paylaşılmadı.

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