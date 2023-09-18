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İran, ABD vatandaşı 5 mahkumu bugün serbest bırakacak!

İran, ABD vatandaşı 5 mahkumu bugün serbest bırakacak!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD vatandaşı 5 mahkumun bugün serbest bırakılacağını duyurdu.

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Başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında Kenani, ABD ile İran arasında yapılması planlanan mahkum takasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kenani, "ABD hapishanelerinde tutuklu bulunan 5 İran vatandaşı, ABD vatandaşı 5 tutukluya karşılık bugün serbest bırakılacak." dedi.

İran vatandaşlarının serbest bırakılmaları durumunda nereye gidecekleri konusuna ilişkin Kenani, "İki vatandaş kendi istek ve arzularıyla İran'a dönüyor, bir kişi üçüncü bir ülkedeki ailesinin yanına gidiyor, iki vatandaş da ABD'de kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kenani, Güney Kore'de bloke edilen İran varlıklarının da bugün aktarılacağını sözlerine ekledi.

ABD ile İran arasında mahkum takası anlaşması

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, 12 Ağustos'ta, Güney Kore'de dondurulan varlıklarının blokajının kaldırıldığını açıklamıştı.

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