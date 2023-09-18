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İstanbul'da alarm İSKİ son verileri açıkladı! Susuz günler kapıda mı?

İstanbul'da alarm İSKİ son verileri açıkladı! Susuz günler kapıda mı?

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı giderek azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 25.28 oldu. İstanbul'a su sağlayan başlıca barajların yüzde 5'in altına düştüğü görüldü.

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Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki seviyede ciddi oranda düşüş yaşandı.

İstanbul'u "susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini korurken, barajlardaki doluluk oranı ise İSKİ verilerine göre yüzde 25.28 oldu.

Büyükçekmece, Kazandere ve Pabuçdere Barajlarının yüzde 5'in altına düştüğü görüldü.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

"Alibey Barajı yüzde 17.4
Büyükçekmece Barajı yüzde 4.94
Darlık Barajı yüzde 38.93
Istrancalar Barajı yüzde 18.55
Kazandere Barajı yüzde 4.7
Elmalı Barajı yüzde 16.44
Ömerli Barajı yüzde 55.15
Pabuçdere Barajı yüzde 2.92
Sazlıdere Barajı yüzde 10.11
Terkos Barajı yüzde 12.61"

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