Asgari ücret için masadaki 5 formül! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gözü, kulağı asgari ücrete yapılacak olan zam oranın da. Asgari ücretin belirlenmesi için her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komitesi, 2024 yılı boyunca uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına başlayacak. Ancak, istenirse bir ara zam da mümkün olacak ve bu karar gelecek yıl içinde alınacak.