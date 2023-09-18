Kılıçdaroğlu İzmir il kongresindeki kavgayla ilgili konuştu: İzin vermeyeceğim

Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir İl Kongresi'nde çarşaf liste ve blok liste arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kavga çıktı. Kavgada başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu arbedenin arasında kalmıştı. Kılıçdaroğlu ise bu tartışma sonrasında bugün İstanbul il merkezinde 39 ilçe başkanıyla bir araya geldi. CHP liderinin toplantıda gerçekleştirdiği açıklamalarda İzmir’de yaşanan kavga görüntülerine dair çok net tavır aldığı, “İzin vermeyeceğim” dediği öğrenildi.

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CHP’de 'değişim' mesajları tartışmaları devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul il merkezinde 39 ilçe başkanıyla bir araya geldi. Toplantı sonrasında görüşmenin CHP ilin geleneksel olarak yaptığı toplantı olduğu kaydedildi.

Gazete Pencere'den Candan Yıldız'ın haberine göre; ilçe başkanları toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul il başkanlığı için herhangi bir isim telaffuz etmediği, sadece bir profil çizdiği öğrenildi. Buna göre CHP lideri Canan Kaftancıoğlu ile bir çıtanın yakalandığını, bu çıtanın altına düşmemek gerektiğini söylediğine dikkat çekildi.

Gerçekleşen toplantıda Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan kavga görüntülerine dair çok net tavır aldığı, “İzin vermeyeceğim” dediği kaydedildi. CHP liderinin bu konuda kararlı bir tutumla, böylesi görüntülerin oluşmasında payı olanlar için sürecin başlatılmasını istediği ifade edildi. MYK’da da bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

İstanbul'daki il başkanlığı için 10’a yakın isim olduğu ama İBB Meclis Üyesi Selçuk Sarıyer ve üç dönemdir Bahçelievler ilçe başkanlığını yapan Özgür Çelik’in adının öne çıktığı konuşuluyor. Özgür Çelik’in de Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isim olduğu belirtiliyor.

Eski İstanbul İl başkanı Cemal Canpolat’ın il başkanlığı için yeniden aday gösterilme olasılığının ise çok düşük olacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde genel başkanlığa adaylığını açıklayan, ‘değişim’ ekibinin adayı olan Özgür Özel’in il kongrelerine katılırken, büyükşehirlerden biri olan Bursa il kongresine katılmaması dikkati çekti.

Bursa’daki yarışı Bursa’da etkili olan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın desteklediği Nihat Yeşiltaş kazandı.

Özgür Özel’in Sarıbal’ı öncesinden aradığı ve kongreye katılmayı planladığını aktardığı ancak Sarıbal’ın buna sıcak bakmadığı iddiası konuşuluyor kulislerde. Sarıbal, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden biri. İstanbul il kongresinin ekim ayının ortalarına doğru yapılması planlanıyor.