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İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı!

İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı!

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Kuzey Ağvar bölgesinde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

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Kuzey Ağvar'daki Furuş Beyt Decn Köy Meclisi Başkanı Azim Hac Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin köyde biri yapım aşamasında 2 evi yıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin köydeki onlarca ev ve tesisin yıkılacağına dair daha önce tebligat gönderdiğini aktaran Muhammed, yıkımın gerekçesi olarak "C Bölgesi'ndeki evlerin İsrail makamlarından ruhsat alınmadan inşa edildiği" iddiasında bulunulduğunu kaydetti.

Ayrıca görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Furuş Beyt Decn yakınlarındaki El-Ciftlik köyündeki bir evi daha yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki BatıŞeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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