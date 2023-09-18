Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz'a yeni görev

Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Meclisi başkanlığına seçildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOBB Türkiye LPG Meclisi yeni dönem toplantısı, sektör paydaşlarının ve üye şirketlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Meclis Başkanlık Divanının Seçilmesi" gündemiyle yapılan toplantıda, TOBB Türkiye LPG Meclisi Başkanlığına Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz seçildi.

Melih Poyraz kimdir?

İş yaşamına 2001'de Ernst & Young'da danışman olarak başlayan, 2004-2014 döneminde Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapan Melih Poyraz, 2014'te Arçelik'e Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü olarak atanarak Koç Topluluğu'na katıldı.

2015-2021 döneminde Koç Holding'de CEO Ofisi Koordinatörlüğü'nü yürüten Melih Poyraz, 2021 yılından Aygaz Genel Müdürlük görevine gelene kadar olan süreçte Koç Holding Strateji ve Yeni İş Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden işletme alanında lisans, Galatasaray Üniversitesi'nden ekonomi hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Melih Poyraz'ın MIT Sloan School of Management'tan MBA, Northwestern Üniversitesi'nden hukuk alanında doktora derecesi bulunuyor.