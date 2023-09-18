CHP ile İYİ Parti arasında yeni polemik! Canan Kaftancıoğlu, Bilge Yılmaz'a cevap verdi

İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın, seçimin yenilgisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 'etrafındaki çıkar grupları'na bağlamasına Canan Kaftancıoğlu'ndan cevap geldi. Hem övdü hem açıklama istedi.

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın seçim sonuçlarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve "etrafındaki kişilere" yaptığı eleştiriye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cevap verdi.

Görev alsaydı ekonomiyi düzlüğü çıkarırdı

"Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor" diyen Kaftancıoğlu şöyle devam etti:

Hangi çıkar grubundayım söyle!

"Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum."

Bilge Yılmaz ne demişti?

Genel seçimlere ilişkin konuşan İYİ Partili Yılmaz, "Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart. Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi? Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerileri reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti’ye adeta hediye edildi" demişti.