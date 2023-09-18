Öldürülmek istenen Youtube fenomeni Merve Veziroğlu: "58 kesik vardı, gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu"

Youtube fenomeni Merve Veziroğlu geçtiğimiz günlerde dehşet dolu anlar yaşadı. Eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklanarak öldürülmek istenen fenomen günler sonra kamera karşısına geçti. Veziroğlu "Vücudumda 37 hayati toplam 58 kesik vardı" diyerek yaşadığı dehşeti ve hissettiklerini anlattı. Genç kadının istediği tek şey ise kendisi ve kendisi gibi şiddete maruz kalan kadınlar için adalet...

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Youtuber Merve Veziroğlu geçtiğimiz günlerde eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Meyve bıçağıyla defalarca kez bıçaklanan Veziroğlu, günler sonra yaşadıklarını anlatmak için bir video çekti.



"Vücudumda 37 hayati toplam 58 kesik vardı" diyen, yaşadıklarını halen anlatmakta ve hatırlamakta zorlandığı görülen Veziroğlu, "Ambulans sesini duyunca o kadar sevindim ki gelen görevlilere yaşayacak mıyım?' diye sordum" sözleri yürek burktu.

"Her yerimi bıçakladı, döverek öldürmek istedi"

Youtuber Merve Veziroğlu kahvaltı bıçağıyla dehşeti yaşadığını anlatarak "En sevdiğin kahvaltıyı hazırlayayım mutlu ol dedim, çay içerken beni yatak odasına çağırdı. Çayı aldım yatak odasına şifonyere koydum öyle yarım kaldı. 2 saat beni aşağıladıktan sonra bir baktım kahvaltı hazırladığım bıçak elindeydi. Bıçakla bana geldi, odayı üzerime kilitledi, bıçaklamaya başladı beni, 'öleceksin' dedi, yorganı üzerime çektim, her yerimi bıçakladı, beni döverek öldürmeye çalıştı. Pişman değildi, kadın düşmanlığıyla yaptı. Üst üste o kadar çok bıçakladı ki kanlar fışkırıyordu her tarafa. Üzerime çıktı kaburgalarımı ezdi" dedi.

"Hayatım film şeridi gibi önümden geçti" diyen genç kadın yaşadıklarını anlatırken zor anlar yaşadı.

"Sen bugün öleceksin ve senin ölümün de bütün kadınlara ibret olacak" diyerek tehditler savuran saldırgana dair istediği tek şeyin adalet olduğunu söyleyen Merve Veziroğlu "İbret olacak bir ceza almasını istiyorum" dedi.