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Mustafa Sarıgül'den emekli ikramiyesi açıklaması

Mustafa Sarıgül'den emekli ikramiyesi açıklaması

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 29 Ekim'de emeklilere verileceği iddia edilen ikramiyenin en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyledi.

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Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, vatandaşların sorunlarına karşı duyarsızlığının devam ettiği, Türkiye'de özellikle enflasyon ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığı değerlendirmesinde bulundu.

Hayat pahalılığı karşısında ezilen kitlelerin başında emeklilerin geldiğini dile getiren Sarıgül, "Şu anda emekliler, çarşıya, pazara rahat gidemiyor. Şimdi de 'anayasa' diyorlar. Anayasa değişince emeklinin karnı doyacak mı? Amaçları yerel seçime kadar kutuplaşmayı canlı tutmak, bu atmosferde seçimlere gitmek istiyorlar." diye konuştu.

En düşük emekli aylığının en az asgari ücret tutarında olması gerektiğini savunan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Siz emekliye 'ekim ayını bekle, yılbaşını bekle' diyorsunuz. Emeklinin bekleyecek hali kalmadı. En düşük emekli maaşını gelin asgari ücret düzeyine çıkaralım. Evi olmayan emeklilere mutlaka kira yardımı yapalım. Emeklilere kışın yakacak yardımı yapamazsak doğal gaz faturasını nasıl ödeyecekler? Sağlık katkı payı kesmeyelim. Emeklilerimize 29 Ekim'de, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir ikramiye verilecekse mutlaka bir asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Yoksa 5 bin liralık ikramiyeye baktığınız zaman, 180, 190 dolara tekabül eder. O da emeklimizin dişinin kovuğunu dahi doldurmaz."

Sarıgül, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine toplumsal bir af beklentisi olduğunu ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, ayrıca kamuda mülakatın mutlaka kaldırılması gerektiğini söyledi.

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