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Rize'de tefecilik operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!

Rize'de tefecilik operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!

Rize'de emniyet güçlerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tehdit, hakaret ve korku salarak tefecilik yaptıkları öne sürülen 6 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, içinde senet, fiş, çek, makbuz, ajanda bulunan 14 klasör evrak, dijital materyal, 142 bin 465 lira, 800 dolar, 1 ruhsatsız tabanca ve 92 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si adli kontrol kararı, 4'ü yurt dışı çıkış yasağı, adli kontrol ve 70 bin lira kefaletle hakimlikçe serbest bırakıldı.

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