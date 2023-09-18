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Ana muhalefet lideri, açlık grevinin 19'uncu gününde hastanelik oldu!

Ana muhalefet lideri, açlık grevinin 19'uncu gününde hastanelik oldu!

Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung, hükümetin, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesine ilişkin politikasına tepki olarak başladığı açlık grevinin 19. gününde sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Yonhap'ın haberine göre, ülkede ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) sözcüsü Park Sung-joon, Lee'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Park, DP lideri Lee'nin hükümetin, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesine yönelik tutumuna tepki için başladığı açlık grevinin 19. gününde sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti.

Lee'nin hastaneye yatırıldığını ifade eden Park, Lee'nin durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) de Lee'ye acil şifalar diledi ve Ulusal Meclise dönmesi çağrısında bulundu.

Lee, açlık grevine başlamıştı

Lee, 31 Ağustos'ta açlık grevine başladığını açıklamıştı.

Ana muhalefet lideri, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan, insanlardan geçim kaynaklarını ve demokrasiyi "yok ettikleri için" özür dilemesi, seyreltilmiş radyoaktif suyun tahliyesine karşı olduğunu ifade etmesi ve kabineyi yeniden yapılandırması talebinde bulunmuştu.

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