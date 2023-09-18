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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den kötü haber geldi

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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