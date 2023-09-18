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Erdoğan 'AB ile yolları ayırabiliriz' dedi Aydın Ünal yorumladı: AB'ye veda: Haydi inşallah

Erdoğan 'AB ile yolları ayırabiliriz' dedi Aydın Ünal yorumladı: AB'ye veda: Haydi inşallah

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz” açıklamasını yorumlayan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, "AB ile yolları ayırarak Türkiye’nin bir hayalini daha gerçekleştirebilir. İhtiyacımız olan özgüven ve ipler koparsa, inanın bu milletin özgüveni tavan yapar." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz" açıklamasında bulunmuştu.

Yeni Şafak yazarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem metin yazarlığını yapan eski danışmanı Aydın Ünal, Erdoğan'ın açıklamalarını yorumladı. Ünal, "AB’ye veda: Haydi inşallah" başlıklı yazısında, "Erdoğan’ın ifadelerinden anladığımız şu: Bu aşamadan sonra mesele sizin meseleniz, dert sizin derdinizdir" ifadelerine yer verdi.

Ünal'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AB’nin tavrını ve politikalarını değiştirerek Türkiye’ye karşı yapıcı, tarafsız bir tutum izlemeyeceği artık açıkça görülebiliyor. Türkiye’nin de AB’ye artık ihtiyacı yok.
Erdoğan’ın “gerekirse yolları ayırabiliriz” açıklaması işte bu nedenle çok kritik. Erdoğan’ın ifadelerinden anladığımız şu: Bu aşamadan sonra mesele sizin meseleniz, dert sizin derdinizdir. Türkiye ile iyi geçinirseniz lehinize olur; kötü geçinirseniz bu Türkiye’nin aleyhine olmaz ama sizin aleyhinize olur.

Küresel finans krizi, pandemi ve Brexit AB’yi ciddi manada sarstı. AB yönünü, sağduyusunu, insicamını kaybetti. Şimdi de Türkiye’yi kaybetmek üzere. Kendileri bilir.

"İpleri kopararak Türkiye’yi bir üst seviyeye çıkarabilir"

Lozan’la başlayan, hep tek taraflı ilerleyen, sadece Türkiye’nin verdiği ve hiç almadığı, çoğu zaman da Türk hükümetlerinin ezikliği ve kompleksiyle hastalıklı ilerleyen Türkiye-Avrupa ilişkilerinde bir dönüm noktasının zamanı gelmiş de geçiyordu. İlişkileri bir süredir eşitleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi ipleri kopararak Türkiye’yi bir üst seviyeye çıkarabilir.
Erdoğan bize “ne yaparsak yapalım bizi kabul etmeyecekler” gerçeğini yaşatarak öğretti. AB ile yolları ayırarak Türkiye’nin bir hayalini daha gerçekleştirebilir. İhtiyacımız olan özgüven ve ipler koparsa, inanın bu milletin özgüveni tavan yapar."

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