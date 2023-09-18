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Çanakkale'de çatıdan düşen hırsız hayatını kaybetti

Çanakkale'de çatıdan düşen hırsız hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişi, hırsızlık yapmak için girdiği dubleks evden yan binaya geçerken ayağının kayması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.

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 İddiaya göre, Selçuk Mandacı (33) adlı hırsızlık şüphelisi, sokaktaki bir inşaattan, yanındaki 5 katlı apartmana geçerek, dubleks bir daireye girdi. Burada aradığını bulamayan şüpheli şahıs yan binaya geçmek isterken, ayağının kayması sonucu yere düşerek, ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selçuk Mandacı, ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mandacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Birkaç suçtan sabıka kaydı bulunan Selçuk Mandacı'nın aranması olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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