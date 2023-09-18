Açlık grevindeki Lee Jae-myung, hastaneye kaldırıldı

Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesine tepki çekmek içen başlattığı açlık grevinin 19. gününde hastaneye kaldırıldı. Açıklamalara göre, DP lideri Lee'nin Ulusal Meclis'e dönmesi için çağrı yapıldı.

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Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesine tepki olarak başladığı açlık grevinin 19. gününde sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yonhap'ın haberine göre, Demokratik Parti sözcüsü Park Sung-joon, Lee'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Park, açlık grevinin 19. gününde Lee'nin sağlığının kötüleştiğini belirtti. Lee'nin hastaneye yatırıldığını söyleyen Park, durumunun yakından takip edildiğini ifade etti. Halkın Gücü Partisi (PPP) ise Lee'ye acil şifalar diledi ve Ulusal Meclise dönmesi çağrısında bulundu.

Lee, 31 Ağustos'ta açlık grevine başladığını duyurmuştu. Açlık greviyle birlikte Lee, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesine karşı duruşunu vurguladı ve Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan özür dilemesini, atık suyun tahliyesine karşı tutumunu netleştirmesini ve kabineyi yeniden düzenlemesini talep etti.