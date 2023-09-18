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İran Güney Kore'de bloke edilen dövizini kurtardı!

İran Güney Kore'de bloke edilen dövizini kurtardı!

İran, Güney Kore'de bloke edilen döviz kaynaklarının Katar'daki banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, başkent Tahran'da yaptığı basın açıklamasında, "Doha yönetiminden Katar'daki İran banka hesaplarının etkinleştirildiğine dair bilgi aldıklarını" aktardı.

Ferzin, ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan varlıklarının 5 milyar 573 milyon 492 bin avro olarak İran fonlarının Katar'daki banka hesaplarına yatırıldığını belirtti.

Serbest bırakılan varlıkların 6 İran bankasının 2 Katar bankasında açtığı hesaplara aktarıldığını ifade eden Ferzin, Güney Kore'de tutulan 6 milyar doların 10 Ağustos'ta İsveç’teki banka hesaplarına avro olarak transfer edildiğini, bugün ise 5 milyar 573 milyon 492 bin avro olarak Katar'daki hesaplara yatırıldığını söyledi.

İran Merkez Bankası’nın söz konusu parayı "riyali güçlendirme politikası" çerçevesinde kullanacağını kaydeden Ferzin, bekleme süresinde yaşanan paradaki değer kaybı nedeniyle de Seul yönetiminden şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Ferzin, söz konusu şikayete ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

ABD ile İran arasında mahkum takası anlaşması

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, 12 Ağustos'ta, Güney Kore'de dondurulan varlıklarının blokajının kaldırıldığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de bugün yaptığı açıklamada Güney Kore'de bloke edilen paranın bugün Katar’daki hesaplara aktarılacağını, mahkum takasının da bugün gerçekleşeceğini duyurmuştu.

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