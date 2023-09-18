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Bir kadın daha eş kurbanı oldu! Çok acı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bir kadın daha eş kurbanı oldu! Çok acı...

İSTANBUL'da tartıştığı eşini bıçaklayan adam olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 1289. Sokak'taki binada yaşayan Ramazan Dağlar ile eşi Peri Dağlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Ramazan Dağlar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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