Valilik duyurdu! Hakkari'de 7 günlük eylem ve etkinlik yasağı

Hakkari Valiliğinin açıklamasına göre, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemleri gibi etkinlikler 17 Eylül 2023 tarihinden itibaren yedi gün boyunca yasaklandı. Yasaktan valilik ve kaymakamlıkların onayladığı etkinlikler ise muaf tutulacak. Açıklamada, kamu düzeni, milli güvenlik ve diğerlerinin hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bu önlemin alındığı belirtildi.

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Hakkari Valiliği, kent genelinde gerçekleştirilecek olan açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve oturma eylemleri gibi eylem ve etkinlikleri yedi gün süreyle yasakladığını duyurdu. Yasak, 17 Eylül 2023 tarihinden saat 08.00'den itibaren başlayacak ve 23 Eylül 2023 tarihi saat 20.00'a kadar sürecek.

Açıklamaya göre valilik ve kaymakamlıkların uygun gördüğü etkinlikler yasağın dışında kalacak. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bu kararın kamu düzeni, milli güvenlik ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla alındığı belirtildi. Valiliğin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, ’2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 17 Eylül 2023 tarihi saat 08.00’den 23 Eylül 2023 tarihi saat 20.00’a kadar 7 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."