BIST 7.779
DOLAR 27,02
EURO 28,83
ALTIN 1.671,56
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Alfa Romeo'dan Eylül'de geçerli özel kampanya!

Alfa Romeo'dan Eylül'de geçerli özel kampanya!

Alfa Romeo, Türkiye'de 2023'ün 8 ayında, geçen yıla oranla 11 kat büyürken, Tonale, Premium Kompakt SUV sınıfında en çok tercih edilen 5 modelden biri olmaya devam ediyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka, eylül ayında geçerli olacak özel bir kampanyayla Alfa Romeo sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Geçen aydan bu yana ürün gamındaki modellerde fiyat değişikliği yapmayan Alfa Romeo, cazip satın alma imkanları sağlıyor.

Marka, eylül boyunca Alfa Romeo Stelvio ile Giulia'da "Nakit İndirim Kampanyası ve Takas Desteği" ya da "Nakit İndirim Kampanyası ve Kredi Kampanyası" sunuyor.

Ülkede mart ayında satışına başlanan yenilenen Stelvio ve Giulia modelleri için 200 bin TL nakit indirim, tercihe göre 150 bin TL takas desteği veya Koç Fiat Kredi'den tercih edilebilecek 400 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

Tercihini Tonale'den yana kullanmak isteyen Alfa Romeo severler için bu aya özel olarak "Paket Kampanyası" devreye alınıyor.

Kampanya dahilinde Driving Assistance Pack, Sunroof ve Sunroof+Driving Assistance Pack donanımlı araçlardaki ilgili paket hediye ediliyor. Ayrıca ihtiyaca göre 400 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından veya 150 bin TL takas desteğinden yararlanılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gözleri yok kimyasal reseptörleri var! Türkiye'de yeni canlı türü keşfedildi
Gözleri yok kimyasal reseptörleri var! Türkiye'de yeni canlı türü keşfedildi
Bir kadın daha eş kurbanı oldu! Çok acı...
Bir kadın daha eş kurbanı oldu! Çok acı...
Dolandırıcıdan Oscarlık performans! Başkasının aracını satmak için, alıcı ile araç sahibini noterde buluşturdu!
Dolandırıcıdan Oscarlık performans! Başkasının aracını satmak için, alıcı ile araç sahibini noterde buluşturdu!
Ağustosta en çok konut aranan iller ve ilçeler belli oldu
Ağustosta en çok konut aranan iller ve ilçeler belli oldu
Valilik duyurdu! Hakkari'de 7 günlük eylem ve etkinlik yasağı
Valilik duyurdu! Hakkari'de 7 günlük eylem ve etkinlik yasağı
Milli sporcular, Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı
Milli sporcular, Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hangi ilde kaç şiddetinde deprem bekleniyor? Ahmet Ercan yeni verileri paylaştı
Hangi ilde kaç şiddetinde deprem bekleniyor? Ahmet Ercan yeni verileri paylaştı
Dicle Üniversitesi'nde dehşet! Eski öğrenci dekan yardımcısını bıçakladı
Dicle Üniversitesi'nde dehşet! Eski öğrenci dekan yardımcısını bıçakladı
Açlık grevindeki Lee Jae-myung, hastaneye kaldırıldı
Açlık grevindeki Lee Jae-myung, hastaneye kaldırıldı
Çanakkale'de çatıdan düşen hırsız hayatını kaybetti
Çanakkale'de çatıdan düşen hırsız hayatını kaybetti
Ukrayna, tahıl ithalatını yasaklayan AB ülkelerine dava açacak!
Ukrayna, tahıl ithalatını yasaklayan AB ülkelerine dava açacak!