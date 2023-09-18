Mersin'de uçurumda mahsur kalan köpek ve 5 yavrusu kurtarıldı!

MERSİN'in TARSUS ilçesinde uçurumda mahsur kalan köpek ve 5 yavrusunu ekipler kurtardı.Abone ol
Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamalan Mahallesi Alman Mezarlığı mevkisindeki uçurumda köpeklerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, uçurumdaki kayalıkların altına inerek ulaştıkları köpek ve yavrularını kurtardı.
Tarsus Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen hayvanların, bakımlarının ardından sahiplendirileceği bildirildi.