Ersan Şen, Sözcü TV'den gönderildi! Medya patronu olup yeni televizyon kanalı kurmuştu

Sözcü TV, İsmail Saymaz'la birlikte 'Sokağın Sözü' programında yorumculuk yapan Ersan Şen'le bundan sonra çalışmama kararı aldı. Ersan Şen kendisine Ekol TV adında yeni bir televizyon kanalı kurmuştu.

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Ekol TV adlı yeni bir televizyon kanalı kurmak için hazırlıklara başlayan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile Sözcü TV'nin yolları ayrıldı. Prof. Dr. Şen ve gazeteci Saymaz, Sözcü Tv'de Sokağın Sözü adlı programda Serap Belovacıklı'nın moderatörlüğünde bir araya geliyor ve gündemdeki gelişmeleri tartışıyorlardı.

Ekol TV için kadro kuruyor

Prof. Dr. Şen, kısa bir süre önce bir televizyon kanalı kurmak için harekete geçmiş ve kadro kurulması için de kanalın genel yayın yönetmenliğine Faruk Demirel'i getirmişti. Bu gelişmeden hemen sonra Sözcü TV'de Prof. Dr. Şen'in de düzenli konuk olduğu Sokağın Sözü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ersan Şen'le çalışmama kararı!

Kanal yönetimi yeni bir kanal kuran Prof. Dr. Şen ile çalışmama kararı aldı ve bu karar da Prof. Dr. Şen'e tebliğ edildi. Serap Belovacıklı, programı sunmaya devam edecek ancak Saymaz ile birlikte güncel konular bu kez farklı konuklarla masaya yatırılacak.