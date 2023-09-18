BIST 7.764
DOLAR 27,02
EURO 28,82
ALTIN 1.674,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da "polis merkezinde ölüm" davasında 6 sanığa hapis cezası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da "polis merkezinde ölüm" davasında 6 sanığa hapis cezası

 İstanbul Esenyurt'ta, özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın müdahili olduğu olay için gittiği polis merkezinde hayatını kaybetmesine ilişkin 12 polisin yargılandığı davada, 6 sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına, 6 sanığın ise beraatine karar verildi.

Abone ol

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katılırken, maktul Yıldırım'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu. Yıldırım'ın ailesinin avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Söz verilen tutuksuz sanıklar ise suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.Y, H.K, C.G, E.G, B.K. ve K.Y'nin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü kuşkudan uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilememesi ve isnat edilen eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

Sanıklar, komiser yardımcısı İ.A.S, polis memurları M.C.K, İ.G, M.Ş, E.K. ile M.Ş'nin ise "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sanıklar İ.A.S, M.Ş, B.K, M.Ş. ile E.K'nin, mağdur Barış Uysal'a ve Alihan Uysal'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 6'şar bin lira adli para cezasına çarptırılması ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'dan yerel seçim açıklaması
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'dan yerel seçim açıklaması
Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyon 183 bin kişi katıldı!
Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyon 183 bin kişi katıldı!
25 milyon dolarlık yat cinayeti davasında karar
25 milyon dolarlık yat cinayeti davasında karar
Denizli'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı! Ölenler var
Denizli'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı! Ölenler var
İran Güney Kore'de bloke edilen dövizini kurtardı!
İran Güney Kore'de bloke edilen dövizini kurtardı!
Mersin'de uçurumda mahsur kalan köpek ve 5 yavrusu kurtarıldı!
Mersin'de uçurumda mahsur kalan köpek ve 5 yavrusu kurtarıldı!
Alfa Romeo'dan Eylül'de geçerli özel kampanya!
Alfa Romeo'dan Eylül'de geçerli özel kampanya!
Gözleri yok kimyasal reseptörleri var! Türkiye'de yeni canlı türü keşfedildi
Gözleri yok kimyasal reseptörleri var! Türkiye'de yeni canlı türü keşfedildi
Bir kadın daha eş kurbanı oldu! Çok acı...
Bir kadın daha eş kurbanı oldu! Çok acı...
Dolandırıcıdan Oscarlık performans! Başkasının aracını satmak için, alıcı ile araç sahibini noterde buluşturdu!
Dolandırıcıdan Oscarlık performans! Başkasının aracını satmak için, alıcı ile araç sahibini noterde buluşturdu!
Ağustosta en çok konut aranan iller ve ilçeler belli oldu
Ağustosta en çok konut aranan iller ve ilçeler belli oldu
Valilik duyurdu! Hakkari'de 7 günlük eylem ve etkinlik yasağı
Valilik duyurdu! Hakkari'de 7 günlük eylem ve etkinlik yasağı