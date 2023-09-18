BIST 7.779
DOLAR 27,02
EURO 28,83
ALTIN 1.671,56
HABER /  GÜNCEL

Yarım inşaata sigorta formülü geliyor! Nasıl işleyecek?

Yarım inşaata sigorta formülü geliyor! Nasıl işleyecek?

Yeni Orta Vadeli Program’a bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılması hedefi girdi.

Abone ol

Son yıllarda inşaatların tamamlanamama sorunu büyüdü. Pek çok vatandaş da mağdur oldu. Bu duruma karşı bina tamamlama sigortalarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Buna göre, sigortacılar denetim rolü üstlenecek, inşaatın tamamlanmaması durumunda tüketiciye konut bedelini ödeyecek. Sigorta şirketi inşaatı bitirip konutu teslim de edebilecek.

Sigorta şirketi, inşaat şirketinin mali yapısını inceleyerek karar verecek. Riskli görülen projelere ya sigorta yapılmayacak ya da ek teminat istenecek. Bu uygulama hali hazırda yürürlükte olsa da talep çok yüksek değil.

Bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu dile getiriliyor. Yeni dönemde gerekli adımların atılarak bu sigortaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İran 5 ABD'liyi serbest bıraktı 6 milyar dolar serbest bırakıldı
İran 5 ABD'liyi serbest bıraktı 6 milyar dolar serbest bırakıldı
Eğirdir Gölü’nde el bombası bulundu! Savcılık soruşturma başlattı
Eğirdir Gölü’nde el bombası bulundu! Savcılık soruşturma başlattı
ReederTeknoloji'nin halka arzına rekor sayıda yatırımcı katıldı
ReederTeknoloji'nin halka arzına rekor sayıda yatırımcı katıldı
İmamoğlu yeni metrobüs filosunu paylaştı: Yıl sonuna kadar hazır
İmamoğlu yeni metrobüs filosunu paylaştı: Yıl sonuna kadar hazır
Denizli'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü!
Denizli'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü!
RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı gönderdi
RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı gönderdi
Bingöl'de vinç ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 kişi yaralandı!
Bingöl'de vinç ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 kişi yaralandı!
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçları ile başlıyor!
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçları ile başlıyor!
Özgür Özel’den Murat Karayalçın’a ziyaret Özel'den slogan açıklaması
Özgür Özel’den Murat Karayalçın’a ziyaret Özel'den slogan açıklaması
Ersan Şen, Sözcü TV'den gönderildi! Medya patronu olup yeni televizyon kanalı kurmuştu
Ersan Şen, Sözcü TV'den gönderildi! Medya patronu olup yeni televizyon kanalı kurmuştu
Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Ankara'ya yaptığı tepki çeken teklifini açıkladı
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Ankara'ya yaptığı tepki çeken teklifini açıkladı