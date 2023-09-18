Yarım inşaata sigorta formülü geliyor! Nasıl işleyecek?

Yeni Orta Vadeli Program’a bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılması hedefi girdi.

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Son yıllarda inşaatların tamamlanamama sorunu büyüdü. Pek çok vatandaş da mağdur oldu. Bu duruma karşı bina tamamlama sigortalarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Buna göre, sigortacılar denetim rolü üstlenecek, inşaatın tamamlanmaması durumunda tüketiciye konut bedelini ödeyecek. Sigorta şirketi inşaatı bitirip konutu teslim de edebilecek.

Sigorta şirketi, inşaat şirketinin mali yapısını inceleyerek karar verecek. Riskli görülen projelere ya sigorta yapılmayacak ya da ek teminat istenecek. Bu uygulama hali hazırda yürürlükte olsa da talep çok yüksek değil.

Bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu dile getiriliyor. Yeni dönemde gerekli adımların atılarak bu sigortaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.