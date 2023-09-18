Eğirdir Gölü’nde el bombası bulundu! Savcılık soruşturma başlattı

Isparta bulunan Eğirdir Gölü’nde 9 adet el bombası tespit edildi. Bölgede ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkii halk plajında göle yüzmek için giren bir kişi gölde patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından gölün sahil kısmından 15 metre uzaklığında ve 30-40 santimetre derinlikte olan 9 adet cismin el bombası olduğu tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri göle giriş ve çıkışlara kapattı.