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RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı gönderdi

RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı gönderdi

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, 33 yaşındaki sağ bek Şener Özbayraklı'yla yolların ayrıldığını duyurdu.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan 2021-2022 sezonu öncesinde RAMS Başakşehir'e transfer olan Şener Özbayraklı, turuncu-lacivertli formayla 31 resmi maça çıkarken, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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