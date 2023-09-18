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Bir günde 5 iş yerini soydular, kıskıvrak yakalandılar!

Bir günde 5 iş yerini soydular, kıskıvrak yakalandılar!

Kastamonu'da bir günde 5 iş yerini soyan iki şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Kastamonu il merkezinde iş yerlerine dadanan hırsızlar, 1 günde 5 iş yerini soydu. Art arda gelen ihbarların ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 5 iş yerine giren şahısların S.G.K. ve G.K. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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