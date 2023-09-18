Köydeki asker eğlencesinde sanki cephanelik ele geçirildi!

Kütahya’da bir köydeki asker eğlencesinde ateş etme olayında kullanılan 9 av tüfeği, 4 ruhsatlı tabanca ve 11 faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Jandarma tarafından 40 şahsa adli ve idari işlem uygulandı.

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Kütahya’ya bağlı bir köyde yapılan asker eğlencesinde silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Jandarma tarafından yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen 40 şüpheli şahıs hakkında Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak, Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçlarından adli ve idari işlem uygulandı. Ateş etme olayında kullanılan 9 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatlı tabanca ve 11 faturasız kurusıkı tabanca muhafaza altına alındı.

Yetkililer, asker uğurlamasında, düğün, nişan, bayram gibi kutlama ve etkinliklerde, ateşli silah kullanılması sonucu yaralanma ve can kaybı gibi telafisi mümkün olmayan olayların engellenmesi amacıyla, tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.