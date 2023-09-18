Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile sözleşme imzalandığını açıkladı

Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Galatasaray, akademi futbolcusu Beknaz Almazbekov ile 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.