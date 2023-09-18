Fatih Karagümrük-Hatayspor maçında kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Hatayspor'la 0-0 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Hatayspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 7'ye, Fatih Karagümrük de 5'e yükseltti.
Gelecek hafta Hatayspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük de deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.
VavaCars Fatih Karagümrük: 0 - Atakaş Hatayspor: 0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Sturaro (Dk. 82 Feghouli), Adnan Uğur (Dk. 67 Shukurov), Mendes, Rohden (Dk. 56 Güven Yalçın), Lasagna, Serdar Dursun (Dk. 67 Paoletti)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Matur (Dk. 82 Ghoulam), Aburjania (Dk. 90+3 Hodzic), Matondo, Bashiru, Fernandes (Dk. 63 Dadashov), Strandberg (Dk. 64 Rivas), Lamkel Ze (Dk. 82 Görkem Sağlam)
Sarı kartlar: Dk. 45 Lamkel Ze, Dk. 90+9 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor), Dk. 59 Sturaro, Dk. 62 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)