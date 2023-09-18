Feyzullah Aktürk dünya üçüncüsü oldu

Sırbistan’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, Gürcü rakibi Mirani Maisuradze’yi 5-3 yenerek bronz madalya kazandı.

Abone ol

2022-2023 Avrupa şampiyonu ünvanıyla, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, 2'nci turda sakatlığı nedeniyle maça çıkmayan Bulgar Ahmed Magamaev karşısında galip geldi. Çeyrek finalde ise Kazakistanlı Rızabek Aitmukhan'a teknik üstünlükle yenildi. Kazak güreşçi finale çıkınca Feyzullah, bronz madalya yoluna devam edebilmek için repesaj maçına çıktı. Bu karşılaşmada Macar rakibi Atilla Balasz Juhasz'ı (10-0) teknik üstünlükle yendi ve bronz madalya için güreşme hakkı elde etti.

Aktürk, bronz madalya için Avrupa şampiyonalarında yendiği Gürcü rakibi Mirani Maisuradze ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk dakikaları iki sporcunun elenseleriyle puansız geçti. İlk uyarıyı pasif güreşen Maisuradze aldı. İkinci pasifi de alınca 30 saniye kuralı başladı. Feyzullah rakibine puan vermeyince 1-0 öne geçti. Devrenin bitimine saniyeler kala rakibini bastıran Aktürk, 2 puan daha alarak devreye 3-0 önde girdi. İkinci yarıya pasif başlayan Feyzullah hakemden ilk uyarıyı aldı. Ancak pasif kalınca 30 saniyelik süre başladı. Bu sürede rakibinden puan alamayınca skor 3-1 oldu. Son saniyelerde Gürcü sporcu 1 puan daha alarak skoru 3-2 yaptı. Aktürk, minder dışına kaçtı diye itiraz edildi ve maç 3-3 oldu. Son 15 saniyede 2 puan alan Feyzullah, skoru 5-3 yaptı ve bronz madalyaya uzandı.