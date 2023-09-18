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MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'yi kanlar içinde bıraktı!

MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'yi kanlar içinde bıraktı!

Savaş Cebeci videosunda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" iddialarının ardından karşı karşıya geldiği Kaan Kazgan tarafından kanlar içerisinde bırakıldı.

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Fitness dersleri, yaşam tarzı ile ilgili yayınlar yapan Savaş Cebeci, farklı dövüşlerle gündeme geliyor.

Cebeci, geçtiğimiz günlerde bir videosunda karşısına ki çıkarsa çıksın dayak yemeyeceğini vurguladı.

Videoda "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" diyen Cebeci'nin bu çıkış üzerine MMA dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu.

Kanlar içinde kaldı

İstediğin yerde kavga edebiliriz diyen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci karşı karşıya geldi.

İkili ormanlık bir alanda buluştu.

Günlerdir sosyal medyada atışan Kazgan ve Cebeci burada kavga etti.

Savaş Cebeci'nin kanlar içinde kaldığı anlar ise sosyal medyada gündeme oturdu.

O anlar kaydedildi

Yaşanan dövüş anları çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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