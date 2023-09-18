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Erdoğan'dan ekonomi mesajı: 2024’e çok farklı gireceğiz

Erdoğan'dan ekonomi mesajı: 2024’e çok farklı gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel enflasyon dünyayı tehdit eden bir durum. Biz de bu enflasyonu şu anda bedelini ödedik, ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz yoğun çalışma içinde. İnşallah yıl sonu ya da yılın başında bunu başaracağız" dedi.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York’ta "13. Concordia Yıllık Zirvesi"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD ile ilişkilerimizin artmasını bekliyoruz

ABD ile işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biden'la görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık, temaslarımızı arttırma kararı aldık. Bölgemizdeki her gelişme iyi terörist-kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Her iki ülke için de tehdit kaynağı olan terör konusunda işbirliğimizi güçlendireceğiz.
"Salgın döneminde dünyanın birçok ülkesine destek verdik"

Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.

Türkiye Irak Kalkınma Projesi

Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız.
Tahıl koridoruna derhal geri dönülmeli

Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatını hedefliyoruz. Tahıl koridorundan Afrika'ya daha fazla tahıl gitmeli. Tahıl koridoruna derhal geri dönülmeli.

Önemli bir NATO ülkesiyiz

Türkiye önemli bir NATO ülkesi. Biz üzerimize düşen her görevi yerine getiriyoruz.

Türkiye'deki mültecilerin durumu

Ülkemizde 5 milyona yakın mülteci var. Mültecilere bakışımız çok farklı. Mültecilere ev sahipliğimizi sürdüreceğiz. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşünü teşvik ediyoruz. 600 bine yaklaşan sayıya kalıcı konutların bitmesiyle 1 milyon kişi eklenecek."
Fas ve Libya'daki doğal afetler

Fas ve Libya'daki felekatler nedeniyle ekiplerimizi hazırladık. Fas'tan bir dönüş alamadık ama Libya'ya ekipler gitti.

"2024'e çok farklı bir ekonomiyle gireceğiz"

Küresel enflasyon, tüm dünyayı tehdit eden bir durum. Enflasyonun bedelini ödedik, ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz yoğun gayretin, çalışmanın içerisinde. Başarılı bir süreci yürütüyorlar. Yıl sonu, bilemediniz yılın başında bunu başaracağız. 2024’e çok farklı bir şekilde gireceğiz.

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