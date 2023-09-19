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Erdoğan'la aynı fotoğraf karesine girmek 100 bin dolar! TASC'ın sponsorluk tarifesi ortaya çıktı

Erdoğan'la aynı fotoğraf karesine girmek 100 bin dolar! TASC'ın sponsorluk tarifesi ortaya çıktı

BM Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York'taki Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı. 100 bin dolar ödeyenler protokol masasına oturdu, sahnede toplu fotoğraf çekimine katıldı.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York'taki Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Akşam yemeğinin oturma düzeni ve programı da TASC tarafından hazırlanan sponsorluk tarifesine göre belirlendi.

Sözcü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı protokol masasında yer bulmak isteyenler 100 bin dolar, ikinci protokol masasına oturmak isteyenler ise 45 bin dolar ödedi.

TASC broşürü: 'Özel toplantı' imkanı

TASC'ın yayınladığı broşüre göre, 100 bin dolara sunulan ‘Platin Sponsorluk'ta “Cumhurbaşkanı ile toplu fotoğraf çekiminde sahneye davet edilmek; Sahnede teşekkür plaketi almak; Cumhurbaşkanlığı protokol masasından bir kişilik yer; İkinci protokol masasından iki kişilik yer; Erdoğan ve bakanlarla özel toplantıya katılım; program süresince dijital ekranlarda ön planda tutulma” gibi imkanlar sağlandı.

45 bin dolar ödeyen ‘VIP Sponsorlar' ise “Cumhurbaşkanı ile toplu fotoğraf çekiminde sahneye davet edilmek; İkinci protokol masasından iki kişilik yer; Erdoğan ve bakanlarla özel toplantıya katılım; Program süresince dijital ekranlarda ön planda tutulma” hakkını kazandı.

Para verenlerin ismi ekrana yansıdı

Yemekte ekrana yansıtılan logolara göre 4 şirket 100'er bin dolar verip platin sponsor oldu. Rockefeller Plaza'daki geceyi düzenleyen komite, bu sponsorluklardan 660 bin dolar gelir elde etti.

'Uygun tarifeler' de var

Tarifede daha ekonomik sponsorluk imkanları da yer aldı. 30 bin dolarlık ‘Altın Sponsorluk'ta “üçüncü protokol masasından bir kişilik yer ve program süresince dijital ekranlarda logo görünürlüğü” olanağı sağlandı. En ucuz seçenek olan “Gümüş Sponsorluk'ta ise 20 bin dolar ödeyenler “dördüncü protokol masasından bir kişilik yer ve dijital ekranlarda logo görünürlüğü” imkanı elde etti.

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