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Sinema oyuncusu Merve Kayaalp babasına ait silahla intihar etti

Sinema oyuncusu Merve Kayaalp babasına ait silahla intihar etti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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Oyuncu Merve Kayaalp'in intihar ederek canına kıyması sosyal medyada gündeme oturdu.

36 yaşındaki oyuncunun intihar haberinin ardından sevenleri ve hayranları büyük bir şok yaşadı.

Daha önce Sakarya Fırat ve Savaşçı gibi dizilerde rol alan 36 yaşındaki oyuncu Merve Kayaalp, babasına ait tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan oyuncu Merve Kayaalp'in intihar haberi gündeme bomba gibi düştü.

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katından silah sesi geldiğini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri oyuncu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm haberi sonrası Merve Kayaalp hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Merve Kayaalp işte merak edilenleri..

Merve Kayaalp kimdir?

36 yaşındaki Merve Kayaalp, Isparta Süleyman Demirel üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur.

Merve Kayaalp, oyunculuk kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştır.

Merve Kayaalp burada deneyim kazandıktan sonra, özel tiyatro sahnesine adım attı. Alternatif tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Versus Tiyatro ve Tiyatro Ritm'de rol aldı.

Merve Kayaalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi ve Savaşçı gibi dizilerde rol almıştır.

Merve Kayaalp dizi ve tiyatro oyunlarının dışında çeşitli reklam filmlerindede rol almıştı..

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