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HABER /  POLİTİKA

CHP MYK'da kurultay için tarih belirlendi

CHP MYK'da kurultay için tarih belirlendi

CHP Merkez Yürütme Kurulu, CHP 38. Olağan Kurultayı’nın 4-5 Kasım’da yapılması için parti meclisini toplama kararı aldı. Parti Meclisi (PM) 26 Eylül’de toplanacak.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), il ve ilçe kongrelerinin yeni takvimini belirledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı.

26 Eylül'de toplantı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden, parti meclis üyelerine gönderilen yazıda 26 Eylül 2023 Salı günü saat 11.00'de genel merkezde bir toplantı yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

38. Olağan Kurultay tarihi belirlendi

MYK'nin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın prensipte 4-5 Kasım’da yapılması kararını aldığı öğrenildi.

PM’nin kurultay tarihi kararını onaylaması bekleniyor.

"Toplantı gündemi ve süresi tarafınıza bildirilecektir"

Konuya ilişkin paylaşılan yazıda, "Toplantı gündemi ve süresi tarafınıza bildirilecektir." ifadelerine ver verildi.

Alınan toplantı kararı üyelere bildirildi.

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