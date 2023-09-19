İYİ Parti'den bomba çıkış! AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz...

İYİ Parti ile CHP arasındaki kavga kızışırken, İYİ Parti kanadından siyaset kulislerini hareketlendiren bir çıkış geldi. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "CHP ile sıkıntı yaşadık, bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP olabilir" dedi.

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İYİ Parti ile CHP arasındaki kavga kızışırken, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan bomba ittifak çıkışı geldi. İYİ Parti, CHP ile ittifak yapmayacağını ve 81 ilde kendi adalarını bizzat Meral Akşener'in ağzından açıklarken, İYİ Partili Nebi Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında CHP ile kurulan ittifaktan büyük sıkıntı çektiklerini belirterek "Biz Eskişehir'de de diğer illerde de seçim döneminde beraber ittifak yaptığımız CHP'li arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık." dedi.

CHP ile ittifak yapılmasına taraftar değilim

Hatipoğlu, "Mesela Eskişehir'de 'İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP'ye oyunuz verin' diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir'de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim." diye konuştu.

AK Parti, MHP ile ittifak olabilir

Sağ bir parti ile ittifak yapabileceklerini sözlerine ekleyen Hatipoğlu, "Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir." şeklinde konuştu.

AK Parti ile ittifak görüşüldü mü?

"AK Parti-MHP ile iş birliği" konusunun Meral Akşener ile görüşülüp görüşülmediği sorusuna da yanıt veren Hatipoğlu, "Sayın Genel Başkanla dönem dönem bir araya geliyoruz ama bunun üzerinde çok fazla durmadık. Çünkü zaten aşikâr olan bir konunun tekrar tekrar gündeme gelmesi tartışılması bana enteresan geliyor. Türkiye'de böyle şeyler olabiliyor ise biz aynı tabandan olan partiler neden bir araya gelemiyoruz? Ben olsun diye söylemiyorum ama olmasını dillendirdiğim zaman insanlar neden bu kadar alınıyor veya tepki veriyor?" ifadelerini kullandı.

AK Parti-MHP desteklenebilir...

İYİ Partili Hatipoğlu, geçtiğimiz aylarda da CHP ile yapılan ittifakın partisine zarar verdiğini söylemiş ve "Bence Eskişehir'de mesela AK Parti-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur" açıklamasıyapmıştı.