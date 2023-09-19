DEVA Partisi'nde şok istifa! Nihat Ergün, partiyi bıraktı! Ali Babacan'la birlikte DEVA'yı kurmuştu

DEVA Partisi'nin kurucularından ve ağır toplarından eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün, DEVA Partisi'nden istifa etti. Ergün'ün istifası seçim yenilgisi sonrası DEVA Partisi'nde yaşanan istifaların en dikkat çekeni oldu.

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AK Parti'nin kuruluşunda yer alan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapan Nihat Ergün, AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisi’nin kurucuları arasında yer almıştı. Bir dönem DEVA Partisi Teşkilat Başkanlığı görevini de yürüten Nihat Ergün, DEVA Partisi'nden istifa etti.

Nihat Ergün siyaseti de bıraktı

Nihat Ergün'ün DEVA Partisi'nden istifasıyla birlikte siyaseti de bıraktığı öğrenildi. Ergün, DEVA Partisi için “DEVA Partisinin kuruluşu Anadolu'dan gelen talepler doğrultusunda olmuştur. Anadolu’nun sesidir, Trakya'nın sesidir.” demişti.

DEVA'dan istifa eden edene...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından DEVA kurucularından Ahmet Faruk Ünsal ve ülkücü camianın saygın isimlerinden Ramiz Ongun Ali Babacan ve ekibini sert sözlerle eleştirerek istifa etmişlerdi. Seçimin ardından birçok il ve ilçe başkanı da istifalarını açıklamıştı. Seçimden önce de Mehmet Mir Dengir Fırat'ın kızı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etmişti.