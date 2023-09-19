Sezgin Tanrıkulu ile Bülent Orakoğlu arasında 'CIA' tartışması: Sıkıysa MİT Başkanına desene...

Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, TSK ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu "CIA ajanı" dedi. Tanrıkulu ise İbrahim Kalın'ı etiketleyerek Orakoğlu'na, "Sıkıysa MİT Başkanı'na CIA desene" yanıtını verdi.

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Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözleri sonrası hakkında soruşturma açılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu CIA ajanı olmakla suçladı. Orakoğlu Yenişafak'taki yazısında şunları yazdı:

"Silahlı hava araçlarından rahatsızlık duyan bir insanın bu ülkeye aidiyeti sorgulanır. Hangi güç odaklarının değirmenine su taşıdığı sorgulanır. CIA ajanı Sezgin Bey kimin kolu olduğunu bu tepkisiyle bir kez daha ortaya koymuş bulunuyor."

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı etiketledi

Tanrıkulu ise Orakoğlu'na sosyal medya hesabından yanıt verdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı da gönderiye etiketleyen Tanrıkulu, "Bu utanmaz bir de eskiden Emniyet İsthbarat’ın başındaydı. Yalan söylediğini bal gibi biliyor ama utanmıyor." deyip ardından da ekledi:

Hadi sıkıysa ona da CIA ajanı de!

"Bunu TR705 olarak yazıldığım listede TR326 olarak kodlanan şimdiki MİT Başkanı @ikalin1‘e havale ediyorum. Hadi sıkıysa ona da CIA ajanı de!"